Defesa de Weinstein pede que júri não acredite em 'mulheres com sonhos destruídos'

Seus sonhos de se tornarem atrizes estavam em jogo, alegaram as acusadoras. Naquela época, ninguém teria levado a sério uma denúncia contra o produtor de sucessos de bilheteria como "Pulp Fiction" e "Shakespeare Apaixonado", sustentaram.

Sokola relatou no julgamento, entre lágrimas, que foi agredida sexualmente pelo magnata quando tinha 16 anos, um caso já prescrito.

"Eu lhe disse para parar (...), mas ele não me escutou", disse Sokola. Miriam Haley declarou que havia implorado em vão ao produtor para não ser forçada a manter relações sexuais.

A Promotoria acusa Weinstein, que ao longo de mais de um mês e meio compareceu ao julgamento em cadeira de rodas, de agressão sexual em primeiro grau contra Haley e Sokola e de estupro em terceiro grau contra Mann.

Haley e Mann foram as acusadoras iniciais que levaram Harvey Weinstein ao banco dos réus em 2020. Sua queda em desgraça, três anos antes, levou ao surgimento do movimento #MeToo, que revelou abusos sexuais no mundo do trabalho.

Uma vez dissipados os efeitos do #MeToo e com uma nova realidade política, os advogados do produtor esperam que o clima atual seja mais favorável ao seu cliente, oito anos após as primeiras acusações que causaram um alvoroço mundial.