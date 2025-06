Disparos israelenses perto de centro de ajuda em Gaza deixam 27 mortos

A Defesa Civil de Gaza relatou nesta terça-feira (3) pelo menos 27 pessoas morreram por disparos israelenses perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul do território palestino onde, segundo o Exército israelense, os soldados abriram fogo contra "suspeitos" que avançavam na direção dos militares.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, classificou os ataques de "crimes de guerra", dois dias após uma tragédia similar no mesmo local, na qual 31 pessoas morreram e 176 ficaram feridas, segundo os serviços de emergência.

Além dos disparos na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, as equipes de emergência também relataram que 19 pessoas morreram em ataques israelenses em outras áreas do território. O Exército israelense anunciou, por sua vez, as mortes de três soldados no norte de Gaza.