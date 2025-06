Eliminatórias Sul-Americana exibem jovens talentos na reta final

O meia de apenas 17 anos é o artilheiro do River Plate nesta temporada, com quatro assistências e sete gols, um deles em uma cobrança de falta magistral no clássico contra o Boca Juniors.

Com um pé esquerdo magnético para dominar e carregar a bola em velocidade, que lembra os emblemáticos camisas 10 da 'Albiceleste', Mastantuono é considerado a nova joia do futebol argentino.

Segundo a imprensa internacional, ele é cobiçado por clubes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, que estão dispostos a pagar sua multa rescisória de 45 milhões de euros (R$ 290 milhões).

Depois de defender as seleções sub-17 e sub-20, esta será a primeira convocação para a seleção principal de Mastantuono, que até cinco anos atrás era uma promissora estrela do tênis juvenil na Argentina.

"Andar pelo país competindo em um esporte onde o aspecto mental pesa muito me ajudou a crescer como jogador de futebol", disse o jovem meia em entrevista ao jornal Olé.

- Hinestroza: a flecha colombiana -

É o principal jogador do Atlético Nacional de Medellín campeão do torneio Clausura 2024 e da Superliga 2025 na Colômbia, e que também se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores.