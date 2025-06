Enchentes catastróficas na Nigéria deixam mais de 200 mortos

As enchentes sem precedentes da semana passada na Nigéria deixaram mais de 200 mortos, um número que pode aumentar já que centenas de pessoas seguem desaparecidas, informaram autoridades do estado do Níger nesta terça-feira(3).

A cidade de Mokwa foi tomada por enchentes na quinta-feira, depois que chuvas torrenciais destruíram mais de 250 casas.

Um dos bairros dessa localidade, a mais de 300 quilômetros da capital Abuya, ficou totalmente destruído pela cheia do rio Níger.