EUA restringe vistos para funcionários da América Central por 'exploração' de médicos cubanos

Os Estados Unidos impuseram restrições de vistos a funcionários de países centro-americanos devido à "exploração" de médicos cubanos através do "trabalho forçado", informou o secretário de Estado Marco Rubio nesta terça-feira (3), sem especificar quem são.

O governo cubano vende serviços a países terceiros através das chamadas "missões internacionalistas" que incluem atividades médicas, as quais, segundo analistas, representam a principal fonte de ingresso de divisas para a ilha.

O governo do presidente americano Donald Trump tomou medidas "para impor restrições de vistos a vários funcionários governamentais centro-americanos e seus familiares por sua ligação com o programa de trabalhos forçados do regime cubano", afirmou Rubio em comunicado, sem especificar a que país ou países se refere.