Família de suspeito de atacar manifestação no Colorado é detida pela imigração

A família do suspeito de um ataque com coquetéis molotov no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza foi detida pela imigração dos Estados Unidos nesta terça-feira (3), informaram autoridades.

Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Nacional, disse que a esposa e os filhos de Mohamed Sabry Soliman foram detidos.

"Estamos investigando até que ponto sua família estava ciente desse ataque horrendo, se tinham conhecimento ou se forneceram algum apoio", acrescentou Noem.