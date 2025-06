Fundação Humanitária de Gaza apoiada pelos EUA anuncia como novo chefe um líder evangélico de direita

A Fundação Humanitária de Gaza, um controverso grupo apoiado pelos Estados Unidos que distribui ajuda humanitária no território palestino devastado pela guerra, nomeou nesta terça-feira (3) um líder evangélico conservador como seu novo presidente.

A nomeação do reverendo Johnnie Moore ? que trabalhou em estreita colaboração com o presidente americano, Donald Trump, em questões de liberdade religiosa ? "ressalta a determinação da Fundação Humanitária de Gaza em aliar a excelência operacional a uma liderança experiente e voltada para o serviço", disse o chefe interino do grupo, John Acree, em um comunicado.

