Hora das decisões (e de fazer contas) nas Eliminatórias Sul-Americanas

Com a Argentina já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a penúltima rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas, que será disputada na próxima quinta (5) e terça-feira (10), pode determinar o futuro das outras nove seleções da região.

Cinco vagas diretas para o Mundial e uma para o playoff intercontinental serão decididas entre a rodada dupla de junho ? com a 15ª rodada marcada para esta quinta e sexta-feira e a 16ª rodada para terça-feira, dia 10 ? e a rodada dupla de setembro, que completará o calendário com a 17ª rodada nos dias 4 e 5, e a 18ª e última rodada no dia 10.

A Argentina de Lionel Messi lidera com 31 pontos, seguida pelo Equador com 23; Uruguai, Brasil e Paraguai com 21 pontos cada; Colômbia com 20; Venezuela com 15; Bolívia com 14; e Peru e Chile, na lanterna com 10 pontos cada.