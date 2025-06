Israel informa que bombardeou sul da Síria em resposta a disparos de projéteis

Por sua vez, o Exército israelense disse em comunicado que "foram identificados dois projéteis que cruzaram a Síria em direção ao território israelense e caíram em áreas desabitadas".

Em resposta, afirmou que a "artilharia bombardeou o sul da Síria".

A agência de notícias oficial síria Sana informou que houve ataques "direcionados à bacia de Yarmuk, a oeste da província de Deraa".

Posteriormente, a Sana publicou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Síria rejeitando a responsabilidade de Damasco no lançamento de projéteis, atribuindo-os a atores que buscam "desestabilizar a região".

Em um pedido de calma, a Síria reafirmou que "nunca foi nem será uma ameaça para ninguém na região" e que "a prioridade absoluta" no sul do país "é ampliar a autoridade do Estado e pôr fim à presença de armas fora do quadro das instituições oficiais".

O Exército israelense indicou que o disparo de projéteis acionou as sirenes de alerta no sul das Colinas de Golã, território conquistado por Israel em 1967 e anexado em 1981.