Jornalista com fratura craniana por repressão policial na Argentina deixa hospital

Nos primeiros cinco meses deste ano, foram registrados 119 casos, contra 61 no mesmo período de 2024, segundo informou o Fopea.

Esse aumento está alinhado com o discurso do presidente, que costuma chamar a imprensa crítica de seu governo de "lixo mentiroso, subornado, corrupto" e considera que "as pessoas não odeiam o suficiente os jornalistas".

Um relatório recente da Repórteres Sem Fronteiras denunciou a "alarmante deterioração" da liberdade de imprensa em vários países das Américas, incluindo a Argentina.

