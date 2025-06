Kyrgios desiste da temporada de grama, incluindo Wimbledon

"Tive um pequeno contratempo na minha recuperação e, infelizmente, não poderei voltar para a temporada de grama este ano", escreveu Kyrgios em sua conta no Instagram.

"É apenas um obstáculo no caminho, e já estou trabalhando duro para voltar mais forte do que nunca", continuou o australiano de 30 anos, que passou por uma cirurgia na mão e recentemente sofreu com problemas no joelho.

Kyrgios foi vice-campeão de Wimbledon em 2022, derrotado na final pelo sérvio Novak Djokovic.

Seu último torneio foi o Masters 1000 de Miami, em março, quando foi eliminado na segunda rodada depois de conseguir sua primeira vitória no circuito desde outubro de 2022.

