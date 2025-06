Líder da extrema direita provoca queda da coalizão de governo nos Países Baixos

No final de maio, Wilders, conhecido como "Trump holandês" por suas posições anti-imigração e seu cabelo loiro platinado, já havia ameaçado sair da coalizão caso suas exigências estritas sobre migrantes e demandantes de asilo não fossem atendidas.

O líder da extrema direita declarou na ocasião que sua paciência estava acabando com a não aplicação do plano que havia apresentado com 10 medidas.

O plano incluía o fechamento das fronteiras para demandantes de asilo, o reforço dos controles fronteiriços e a deportação das pessoas com dupla cidadania que foram condenadas por um crime.

Resumindo suas exigências, Wilders declarou: "Fechem as fronteiras para os solicitantes de asilo e para os reagrupamentos familiares. Não vamos abrir mais centros de asilo. Vamos fechá-los".

Analistas políticos e jurídicos classificaram os planos como ilegais ou impossíveis de aplicar.

As ambições de Wilders de governar o país foram bloqueadas após sua vitória eleitoral, já que seus parceiros de coalizão impediram sua candidatura ao cargo de primeiro-ministro e escolheram Dick Schoof, ex-diretor do serviço de inteligência.