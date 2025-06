Macron recebe Lula na França em contexto internacional agitado

A viagem sucede a realizada por Macron em março de 2024 ao Brasil, quando visitou a Amazônia junto com Lula e o Complexo Naval de Itaguaí, onde são construídos os submarinos nucleares com apoio da França, no âmbito do programa ProSub.

Mas, desde então, Donald Trump voltou ao poder nos Estados Unidos e "no contexto atual", "é muito importante conseguir encontrar convergências com o Brasil, um grande Estado emergente", com uma "voz de peso na América Latina e no resto do mundo", afirmou a Presidência francesa nesta terça-feira (3).

- "É um genocídio" -

O Brasil ocupa atualmente a presidência pro tempore do grupo Brics de países emergentes, e a França espera que o país mobilize sua força diplomática nos casos da Ucrânia e de Gaza.

A França conta com a mobilização do Brasil para influenciar o resultado da conferência que organiza com a Arábia Saudita na ONU, em meados de junho, que busca promover uma solução política para o conflito israelense-palestino.

"Só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado", afirmou Lula que reiterou que "o que está acontecendo na Faixa de Gaza é um genocídio."