Maduro condena 'ataque terrorista nazista' da Ucrânia contra Rússia

A Ucrânia, que nesta terça-feira reivindicou o ataque contra a ponte na Crimeia que conecta a península anexada por Moscou com o território russo, também atacou no fim de semana a força aérea russa em vários aeródromos com drones explosivos introduzidos clandestinamente na Rússia.

Nesta terça-feira, as autoridades ucranianas, por sua vez, relataram três mortos e pelo menos 20 feridos após um bombardeio russo em Sumy, no nordeste da Ucrânia.

"Na Venezuela, repudiamos o ataque terrorista nazista contra o direito à paz do povo russo", acrescentou o líder de esquerda, que viajou em maio à Rússia para assistir à cerimônia pelo 80º aniversário do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial.

No entanto, Maduro, que chama o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, de "herdeiro de Hitler", não se referiu aos ataques russos à localidade ucraniana de Sumy, cuja tomada foi confirmada pela Rússia nesta terça-feira.

A Rússia é um aliado-chave de Maduro, herdeiro da relação iniciada há 24 anos pelo falecido Hugo Chávez, e que inclui cooperação em setores como o militar e o energético.

O presidente da Venezuela, que costuma denunciar planos para derrubá-lo e que, neste ano, resultaram em cerca de 70 "mercenários" detidos, afirmou que autoridades venezuelanas capturaram na segunda-feira um grupo de "terroristas", sem oferecer detalhes.