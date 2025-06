'Merecemos o mesmo tratamento' que os homens, reclama Sabalenka

Nesta segunda semana de Roland Garros, como em todos os anos, a programação dos jogos gerou debate.

"Nós merecemos o mesmo tratamento", reclamou a número 1 do tênis feminino. "Tivemos vários grandes duelos, muitos jogos incríveis que teriam sido ótimos de assistir na sessão noturna", afirmou.

"Merecemos estar em um cenário melhor, com horários mais favoráveis, com mais espectadores", continuou a Sabalenka.

Este ano, só jogos da chave masculina foram programados para as sessões noturnas, uma escolha que a diretora do torneio, a ex-tenista francesa Amélie Mauresmo, defendeu com base no "tempo de jogo potencial" superior no caso dos homens, com melhor de cinco sets, enquanto as mulheres jogam em melhor de três sets.

ole/hpa/iga/dam/cb/aam

© Agence France-Presse