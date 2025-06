México terá Suprema Corte alinhada ao governo e possível presidente indígena

Nascido em 1973 em Oaxaca (sul), Aguilar é um advogado com mestrado em Direito Constitucional que se dedicou a defender os indígenas (20% da população mexicana) e trabalhou no governo de López Obrador.

Também foi assessor jurídico da ex-guerrilha zapatista EZLN durante as negociações com o governo, após um levante armado em 1994.

"Há uma dívida importante com os povos originários", disse o novo magistrado, que segue os passos do seu conterrâneo mais famoso, Benito Juárez, considerado o pai do México moderno. Também indígena, Juárez liderou a principal corte (1857-1858) antes de se tornar presidente do país (1858-1872).

O Instituto Nacional Eleitoral (INE) anunciará gradualmente os demais resultados até 10 de junho.

- Presidente minimiza baixa participação -

A Suprema Corte foi acusada por López Obrador de ser a grande inimiga de seu projeto de "transformação" e defensora dos privilégios das elites políticas e econômicas do país.