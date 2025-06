Musetti derrota Tiafoe e é o 1º semifinalista da chave masculina de Roland Garros

"O terceiro set foi uma grande batalha, não foi fácil quebrar o serviço dele", declarou Musetti, que dedicou a vitória à sua família.

Semifinalista de Wimbledon em 2024, o italiano chega pela primeira vez à semifinal do Grand Slam francês, no mesmo saibro onde conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.

Campeão do ATP 500 de Hamburgo em 2022, Musetti é um especialista neste tipo de piso: é o único jogador do circuito a chegar pelo menos à semifinal nos três Masters 1000 no saibro em 2025 (finalista em Monte Carlo, semifinalista em Madrid e Roma).

iga/dam/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse