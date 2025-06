Pauta de videográficos

* Meio-ambiente-clima-metais-oceanos-energia-minas

As empresas estão se preparando para a mineração no fundo do mar, onde existem grandes quantidades de metais preciosos, como manganês, níquel, cobalto e cobre, metais necessários para as baterias de veículos elétricos, principal elemento da transição energética.

Videográfico sobre a mineração do fundo marinho. - REENVIO DISPONÍVEL