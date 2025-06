Caso Madeleine McCann: Polícia retoma buscas após pedido do Ministério Público alemão

Quase duas décadas após o desaparecimento da menina britânica Maddie McCann, e dois anos após as investigações anteriores, policiais portugueses e alemães retomaram nesta terça-feira (3) as buscas no sul de Portugal.

Em uma área próxima à localidade turística de Praia da Luz, no município de Lagos, no Algarve, diversas viaturas avançaram nesta terça-feira por uma estrada de terra protegida por policiais.

Em 2007, Maddie, que tinha 3 anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com seus pais enquanto eles jantavam em um restaurante muito próximo do complexo turístico. O desaparecimento provocou uma campanha internacional e uma grande mobilização da imprensa.