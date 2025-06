Quatro milhões de pessoas fugiram do Sudão desde o início da guerra, segundo a ONU

Mais de quatro milhões de pessoas fugiram do Sudão desde o início da guerra em 2023, informou a ONU nesta terça-feira (3), citando um "marco devastador".

O Sudão é palco de uma guerra de dois anos que opõe as forças do chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, às de seu vice, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR).

O conflito deixou dezenas de milhares de mortos e criou uma das piores crises de fome e deslocamento do mundo.