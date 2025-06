Robô busca colher nódulos do fundo marinho com menos danos ambientais

No fundo de um lago no Canadá, três braços robóticos levantam delicadamente grandes pedras para armazená-las. Faz parte dos testes de uma empresa que busca colher os cobiçados nódulos polimetálicos do fundo do mar com menos impacto ambiental.

Em um laboratório na margem, trabalhadores da empresa Impossible Metals monitoram o grande robô amarelo através de telas e com um controle semelhante ao de videogames dirigem seus movimentos.

O protótipo do robô permanece imóvel na água sem tocar o fundo de um lago em Ontário, no centro do Canadá, onde os testes são realizados.