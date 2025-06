Schwarzenegger surpreende passageiros do metrô de Viena com mensagem sobre o clima

"Aqui está seu diretor de mobilidade, Arnold Schwarzenegger, falando com vocês". Com este anúncio, o astro de "O Exterminador do Futuro" e ex-governador da Califórnia surpreendeu nesta terça-feira (3) os passageiros do metrô de Viena, chamados de "heróis da ação climática" por utilizarem o transporte público.

"Obrigado pelo seu compromisso com um planeta saudável", ouviram, em alemão, os passageiros a caminho do trabalho, com a voz inconfundível de seu compatriota.

"Vocês estão contribuindo para a ação coletiva e para eliminar a poluição", acrescentou o austríaco-americano, desta vez em inglês. A mensagem começou a ser divulgada às 6h00 locais e foi ouvida durante todo o dia no transporte público da capital.