Sem seus grandes nomes, Bielsa convoca seleção uruguaia para as Eliminatórias

Por outro lado, a seleção uruguaia, que ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias, dentro da zona de classificação direta para o próximo Mundial, terá o retorno de Torreira (Galatasaray), que não era convocado desde a Copa do Mundo de 2022.

Também se destacam as primeiras convocações do goleiro Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima/COL) e do polivalente Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), que atua como lateral-esquerdo ou volante.

Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Bielsa: Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo; Joaquín Piquerez e Facundo Torres; do Palmeiras; Puma Rodríguez, do Vasco; Cristian Olivera, do Grêmio; e Lucho Rodríguez, do Bahia.

Faltando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias, o Uruguai pode carimbar sua vaga na Copa de 2026 se vencer os dois jogos desta rodada dupla de junho.

-- Lista de convocados da seleção do Uruguai:

Goleiros: Santiago Mele (Atlético Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR), Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima/COL).