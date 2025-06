Trump promete multar Califórnia por deixar que adolescente trans participe de competição

AB Hernandez, de 16 anos, obteve duas medalhas de ouro e uma de prata e as compartilhou com suas rivais em virtude de novas regras adotadas para pôr fim à polêmica suscitada por sua participação no campeonato de atletismo no sábado na cidade de Clovis, nos arredores de Fresno.

Na prova de salto em altura, a jovem atingiu 1,70 metro em sua primeira tentativa e compartilhou o primeiro lugar com outras duas atletas que conseguiram a mesma marca em sua segunda tentativa.

As três subiram juntas ao pódio conforme as novas regras anunciadas na semana passada pela Federação Interescolar da Califórnia (CIF), que tomou a decisão em resposta às críticas contra sua política de permitir que atletas trans competissem.

Primeiro, a CIF alterou as regras de inscrição para que as mulheres biológicas não fossem excluídas da competição devido à participação de atletas trans.

Em seguida, o órgão emitiu outra mudança de regra - voltada especificamente para os eventos em que Hernandez competiria - declarando que qualquer atleta que não subir ao pódio atrás de um atleta trans receberá uma medalha.

Hernandez competiu no salto em altura, salto em distância e salto triplo.