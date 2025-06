Atividade do setor de serviços dos EUA cai pela 1ª vez em um ano

A atividade no setor de serviços nos Estados Unidos contraiu em maio pela primeira vez desde meados de 2024, de acordo com dados da pesquisa divulgados nesta quarta-feira (4), à medida que as tarifas de Donald Trump aumentam os preços e criam incerteza para as empresas.

O índice compilado pela federação comercial do Institute for Supply Management (ISM) ficou em 49,9% em maio, ante 51,6% em abril.

O número está abaixo do limite de 50%, acima do qual a atividade deve se expandir.