Brasília confirma caso de gripe aviária em zoológico

As mostras confirmaram que "foi detectado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP)" no zoológico de Brasília, informou a secretaria de Agricultura do Distrito Federal.

"Com a confirmação do foco, conforme tratativas junto a Coordenação do Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, será mantida a interdição do zoológico até o dia 12 de junho, caso não ocorra novos casos no local", acrescentou a secretaria.

Cinco focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas, segundo o Ministério da Agricultura. O primeiro caso foi registrado em 16 de maio em uma fazenda no estado do Rio Grande do Sul.

jss/cjc

