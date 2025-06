Cautela em lares e empresas nos EUA diante das políticas de Trump, diz o Fed

Quanto aos gastos dos consumidores, "a maioria das regiões relatou leves quedas ou uma situação estável", embora "algumas tenham observado um aumento nos gastos com produtos que as pessoas esperam ver mais caros com as tarifas" impostas por Trump, diz o relatório.

No campo do emprego, "todas as regiões descreveram uma demanda mais fraca", o que se traduz em "redução do tempo trabalhado e das horas extras, congelamento de contratações e planos para redução do quadro de funcionários".

Quanto aos preços, "eles aumentaram em um ritmo moderado desde o relatório anterior", do final de abril.

As empresas consultadas "esperam amplamente ver os custos (de produção) e os preços aumentarem em um ritmo mais acelerado no futuro", destaca o Fed.

As reações variam: algumas empresas planejam aumentar os preços dos produtos afetados pelas tarifas alfandegárias ou até mesmo, futuramente, reduzir suas margens ou cobrar taxas extras temporárias.

As condições destacam os desafios enfrentados pelo Fed ao tentar equilibrar a busca pelo pleno emprego e a manutenção da estabilidade de preços.