Coco Gauff vence Madison Keys e vai às semifinais de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff (nº 2 do mundo) avançou às semifinais de Roland Garros nesta quarta-feira (4) após derrotar de virada, no saibro parisiense, sua compatriota Madison Keys (nº 8) em três sets, parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 6-1.

A vencedora do US Open de 2023, de 21 anos, se classificou para as 'semis' do torneio na capital francesa pela terceira vez em sua carreira, e vai enfrentar a russa Mirra Andreeva (nº 6) ou a francesa Loïs Boisson (nº 361) valendo vaga na final. Gauff disputou a decisão em 2022, perdendo o título para a polonesa Iga Swiatek.

mcd/pm/aam