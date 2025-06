Coco Gauff vence Madison Keys e vai às semifinais de Roland Garros

A partida teve mais emoção do que qualidade, com as duas jogadoras acumulando erros demais levando em conta que são duas das 10 melhores do mundo na atualidade: foram 14 duplas faltas e 101 erros não forçados somando as duas.

Keys, de 30 anos, vencedora do último Aberto da Austrália e semifinalista em Paris em 2019, desabou no segundo set. Ela havia empatado depois de sofrer duas quebras mas teve seu saque novamente quebrado e acabou perdendo o set. Na terceira parcial, o domínio de Gauff foi absoluto.

"Não foi uma partida fácil, mas estou muito feliz por ter vencido. Significa muito para mim", declarou a vencedora na entrevista na quadra, logo após o jogo.

