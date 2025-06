Com boas lembranças da Euro-2024, Espanha enfrenta França nas semis da Liga das Nações

Na França, as principais ausências serão na defesa, devido às lesões de Jules Koundé, Dayot Upamecano e William Sadiba.

Os "Bleus" chegarão com muito mais força no ataque, com Ousmane Dembelé, que se mostrou muito inspirado nesta temporada se sagrando campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, e Kylian Mbappé, que em 2021 deu à França o título da Liga das Nações com um gol decisivo na final, justamente contra a Espanha, a única vez que as duas seleções se enfrentaram neste torneio que tem apenas sete anos de existência.

- Seis jogadores do Barça, um do Real Madrid -

A lista de convocados de Luis De la Fuente para a fase final da Liga das Nações não incluiu Dani Carvajal, lesionado praticamente desde o início da temporada, e o Real Madrid se destacou pela sua quase ausência. O Barcelona, campeão espanhol, tem seis representantes (Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi e Fermín López).

O jovem zagueiro Dean Huijsen, jogador do Real Madrid desde 1º de junho, será o único representante do clube na seleção da Espanha, ainda que de forma indireta já que ele ainda não estreou na equipe do novo técnico Xabi Alonso e foi oficialmente listado como jogador do clube inglês Bournemouth, do qual fazia parte quando o anúncio foi feito.

Se for escalado para o miolo da defesa, sua principal missão será frear Mbappé, que em breve será seu companheiro de equipe no Santiago Bernabéu.