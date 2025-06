Confrontos com apoiadores de Morales deixam 10 policiais feridos na Bolívia

Dez policiais ficaram feridos nesta terça-feira em confrontos com apoiadores do ex-presidente boliviano Evo Morales, seis deles por explosão de dinamite, em meio a bloqueios de estradas que paralisaram o centro do país, anunciou o governo.

Centenas de camponeses tomaram as principais ruas do centro e sul da Bolívia para exigir a renúncia do presidente Luis Arce, a quem culpam pela crise econômica e por deixar o líder cocaleiro à margem das eleições presidenciais de agosto.

Dez policiais ficaram feridos hoje, segundo a vice-ministra de Segurança Cidadã, Carola Arraya. No povoado de Bombeo, que fica na região de Cochabamba, reduto de Morales, seis policiais foram atingidos por explosões de dinamite, segundo a autoridade.