Dados ruins de emprego nos EUA provocam a ira de Trump

As empresas privadas nos Estados Unidos criaram significativamente menos postos de trabalho em maio do que o previsto pelos mercados, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (4), o que provocou a ira do presidente Donald Trump.

No mês passado, foram criados 37 mil empregos no setor privado, em comparação com os 60 mil de abril (número levemente revisado para baixo), de acordo com a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab.

Os analistas esperavam uma recuperação com 110 mil novos postos de trabalho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch.