Djokovic elimina Zverev e vai enfrentar Sinner nas semis de Roland Garros

Na outra semifinal, vão se enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o italiano Lorenzo Musetti (7º).

Com sua 51ª semifinal de Grand Slam, um recorde, 'Djoko' está perto de ampliar seu recorde para 25 títulos de 'majors'.

Zverev chegou a quatro semifinais consecutivas em Roland Garros e, aos 28 anos, vive mais um revés em sua busca por seu primeiro título de Grand Slam.

Após uma preparação abaixo do ideal no saibro, com apenas um título em Munique e uma quartas de final em Roma como seus melhores resultados em Masters 1000, o alemão havia recuperado a confiança desde o início do torneio, perdendo apenas um set para o holandês Jesper de Jong (88º).

Mas, após um primeiro set em que dominou, ditando o ritmo e forçando Djokovic a correr pela quadra, o jogo foi aos poucos ficando favorável ao sérvio, que cometeu muito menos erros não forçados do que o alemão.

Perdendo um set para Zverev, assim como ocorreu quatro meses antes na semifinal do Aberto da Austrália, 'Djoko' não jogou a toalha desta vez. Ele havia sido forçado a se retirar em Melbourne devido a uma ruptura muscular na coxa esquerda.