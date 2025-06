Em Cuba, idosos desafiam a velhice a nado

Ele estava com 60 anos quando entrou para o clube e aprendeu a nadar. "Eu sabia como flutuar e me mover (no mar) como qualquer outra pessoa, mas não sabia como nadar com estilo", explica o octogenário.

Desde então, ele ganhou várias medalhas de ouro em competições nacionais. "Quase não tenho adversários", porque nessa categoria "há poucas pessoas que sabem nadar", diz ele com uma risada.

Lázaro Díaz (75) também aprendeu a nadar no clube. "Eu já estava obsoleto. Eu estava me sentindo velho", diz esse engenheiro aposentado, que descobriu que a natação é o melhor antídoto para seus problemas cardíacos e de coluna, mesmo que isso signifique uma viagem diária de ida e volta de seis quilômetros no calor.

Eunice Lore (74), ex-professora de educação física, também não pode prescindir desse momento.

"Depois de tantos anos de trabalho, suando. Como é bom se exercitar sem sentir o suor", diz a mulher, sorridente.

O Círculo Social Otto Parellada, onde esses idosos se encontram, faz parte de uma série de complexos de lazer construídos na costa oeste de Havana a partir da década de 1930.