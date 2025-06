Espanha cancela compra de mísseis antitanque de Israel, diz imprensa

Fontes do Ministério da Defesa explicaram à AFP nesta quarta-feira que "um processo de revogação de licenças de origem israelense foi iniciado" junto com uma "reorganização dos programas para avançar no objetivo de alcançar independência e autonomia tecnológica".

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, é uma das vozes europeias mais críticas ao seu homólogo israelense Benjamin Netanyahu e a seus ataques a Gaza em resposta ao atentado do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2024.

