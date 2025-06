Estudantes se mobilizam em Cuba contra novas tarifas de internet móvel

"Convocamos, a partir de quarta-feira 4 de junho, os estudantes a não comparecerem as atividades docentes como forma de protesto", acrescentou a organização em um comunicado divulgado na noite de terça-feira (3) em seu canal no Telegram, que posteriormente passou a ser privado, mas ao qual a AFP teve acesso.

"Convidamos à direção de nossa Universidade de Havana a reconhecer legítimo este protesto com a finalidade de (...) evitar a deturpação em nossas revolucionárias e honestas intenções", acrescentam os universitários, que exigem a "revogação" da medidas implementadas pela ETECSA.

Em outro comunicado, a FEU da Faculdade de Filosofia, História e Sociologia, junta-se "a exigência da Faculdade de Matemática e Computação -que desde hoje convocou de forma legítima a não participação das atividades docentes- pela revogação total das novas medidas impostas pela ETECSA".

Por outro lado, a direção da Universidade de Havana advertiu no Facebook "que nada nem ninguém interromperá nossos processos docentes com convocações totalmente afastadas do espírito que tem animado os intercâmbios com as organizações estudantis e juvenis".

À AFP foi difícil confirmar nesta quarta-feira se a convocação para a greve estava sendo cumprida.

Desde a entrada em vigor das medidas na sexta-feira, sem aviso prévio, as organizações estudantis expressaram seu descontentamento.