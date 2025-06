Fiéis muçulmanos iniciam peregrinação anual a Meca sob forte calor

Mais de um milhão de fiéis muçulmanos iniciaram nesta quarta-feira (4) os rituais da grande peregrinação anual a Meca, com as autoridades mobilizadas para evitar a repetição da tragédia do ano passado, quando mais de 1.300 peregrinos morreram devido ao calor extremo.

Reunidos na cidade sagrada do islã com temperaturas próximas aos 40ºC, os peregrinos começaram com o ritual do 'tawaf', que consiste em dar voltas ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica preta para a qual convergem muçulmanos de todo o mundo para rezar, no coração da Grande Mesquita de Meca.

Outros chegaram a Mina, um vale a poucos quilômetros de Meca, segundo a agência oficial saudita de notícias SPA. Os fiéis passarão a noite em tendas climatizadas, antes de subir na quinta-feira ao monte Arafat, uma colina a 20 km de Meca, onde se acredita que o profeta Maomé pronunciou seu último sermão.