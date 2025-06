Governo suspende produção de fabricante da Coca-Cola por possível contaminação de bebidas

O governo anunciou nesta quarta-feira (4) a suspensão da produção em uma unidade da segunda maior fabricante de produtos da Coca-Cola no país, devido a uma possível contaminação.

Toda a produção que pode ter sido alterada será mantida na unidade da empresa Solar no Ceará enquanto autoridades analisam as amostras, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que ressaltou que não há risco para a população. Segundo ele, cerca de 9 milhões de litros de bebidas foram retidos.

A paralisação foi determinada na noite de ontem, após serem detectados componentes do refrigerante no líquido de resfriamento. Diante do temor de o líquido ter se misturado com a bebida, o governo interrompeu a produção no local e ordenou uma análise.