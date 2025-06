Loïs Boisson surpreende Andreeva e vai às semifinais de Roland Garros

A tenista francesa Loïs Boisson, de 22 anos, 361ª colocada do ranking da WTA, segue sonhando em Roland Garros após avançar às semifinais do torneio parisiense com uma vitória surpreendente sobre a russa Mirra Andreeva por 7-6 (8/6) e 6-3 nesta quarta-feira (4).

Desconhecida do grande público até apenas uma semana atrás, Boisson se tornou assim a primeira francesa a chegar às 'semis' deste tradicional torneio desde Mary Pierce em 2002 e disputará na quinta-feira, contra a americana Coco Gauff, uma vaga na final.

