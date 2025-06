Loïs Boisson surpreende Andreeva e vai às semifinais de Roland Garros

Após derrotar a americana Jessica Pegula (nº 3 da WTA) na rodada anterior, Boisson surpreendeu mais uma vez com sua postura e a qualidade de seu jogo ao derrotar outra tenista do top 10, a jovem Andreeva, que aos 18 anos já é a número 6 do ranking mundial, campeã este ano em Dubai e Indian Wells, e que está destinada a se tornar uma das maiores estrelas do tênis no futuro.

Apesar de nunca ter figurado entre as 150 melhores tenistas do ranking e de ter ficado de fora de Roland Garros há um ano devido a uma grave lesão no joelho, Boisson continua impressionando no torneio parisiense e, nesta quarta-feira, contou com o apoio dos 15.000 torcedores que lotaram a quadra Philippe Chatrier.

Boisson pareceu sentir o peso de disputar uma vaga nas semifinais do tradicional torneio parisiense e teve seu saque quebrado duas vezes no primeiro set.

Mas assim que se recompôs, começou a soltar o braço e a acumular pontos contra Andreeva, que se mostrou cada vez mais abalada pela pressão de ser a grande favorita.

No tiebreak, Andreeva desperdiçou um set point. O nervosismo a dominou e ela acumulou erro após erro até 'dar de presente' à francesa o primeiro set.

No início da segunda parcial, a russa parecia concentrada e abriu 3 a 0, mas no quinto game chegou o momento decisivo da partida: ela protestou logo após uma bola duvidosa que a árbitra de cadeira acabou concedendo à francesa.