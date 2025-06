Lula chega à França para primeira visita de Estado de um presidente brasileiro em 13 anos

A visita oficial começará na quinta-feira com uma cerimônia no Palácio dos Inválidos, antes de um almoço de trabalho e um banquete de Estado à noite no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

França e Brasil lançaram uma parceria estratégica em 2006, com o conservador Jacques Chirac e Lula no poder, que esfriou em 2016 e, sobretudo, durante o mandato do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2023).

O retorno do mandatário de esquerda ao poder reaproximou a relação e, em março de 2024, Macron viajou para o Brasil, onde visitou a Amazônia e o estaleiro onde constrói submarinos franceses Scorpène.

A visita do presidente brasileiro faz parte desta reaproximação bilateral. "Vamos discutir acordos e cooperação nas áreas de meio ambiente, tecnologia, defesa, energia e saúde", escreveu ele.

Na quarta-feira, agricultores franceses pediram a Macron que reafirmasse a Lula a sua oposição ao acordo comercial negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul, ao qual Paris se opõe "em sua forma atual".

Além de abordar os conflitos na Ucrânia e em Gaza com o chefe de Estado francês, Lula também deve participar do Fórum Econômico França-Brasil e da Conferência dos Oceanos da ONU, que começa na segunda-feira em Nice, entre outros eventos.