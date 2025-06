Mais de 200.000 afegãos deixaram o Paquistão desde abril

Porém, mais de um milhão de afegãos abandonaram o Paquistão desde que o governo lançou, em 2023, um plano de repatriação, acrescentou o ministério.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU, expressou na terça-feira sua "preocupação" com o aumento da deportação de famílias afegãs do Irã, com 15.675 passagens pela fronteira em maio, mais do que o dobro do mês anterior.

O fluxo através das fronteiras testa o "frágil sistema" de acolhimento e reintegração no Afeganistão, afirmou a OIM em referência à crise humanitária neste país devastado por décadas de conflitos e por uma profunda crise econômica.

