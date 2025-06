Morre escritor americano Edmund White, pioneiro na literatura LGBTQIA+

Ele foi aclamado por seu primeiro romance, 'Forgetting Elena', publicado em 1973, e em seguida publicou 'The Joy of Gay Sex', uma espécie de Kama Sutra ilustrado que se tornou uma referência LGBTQIA+ do outro lado do Atlântico.

Entre outras obras se destacam 'A Boy's Own Story', e 'The Loves of My Life', publicada neste ano.

White escreveu sobre homossexualidade desde a década de 1950, quando ser gay era considerado uma doença mental, até a libertação sexual após as revoltas de Stonewall em 1969, que ele testemunhou em primeira mão.

Depois vieram os anos da aids que atingiram toda uma geração.

O próprio White foi diretamente afetado: foi diagnosticado HIV positivo em 1985 e conviveu com a doença durante quatro décadas.

O escritor, que viveu em Paris durante quase quinze anos entre os anos 80 e 90, escreveu também várias biografias sobre Jean Genet, Marcel Proust e Arthur Rimbaud.