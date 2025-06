MP francês pede prisão para autores de injúrias racistas contra cantora Aya Nakamura

O Les Natifs tem cerca de 10 mil seguidores no Instagram e mais de 18 mil no X.

O grupo é acusado de incitação pública ao ódio e à violência por origem, etnia, país, raça ou religião e por cumplicidade na incitação ao ódio.

Em 9 de março de 2024, depois que a revista francesa L'Express divulgou a participação da cantora na cerimônia de abertura dos Jogos, o Les Natifs publicou nas redes sociais uma foto em que vários de seus membros apareciam com um cartaz com os dizeres: "De jeito nenhum, Aya, isto é Paris, não o mercado de Bamaco", em alusão à música "Djaja", da cantora, e à sua cidade natal, capital do Mali.

Segundo sua conta no X, para o Les Natifs a escolha de Aya Nakamura equivalia a "substituir a elegância francesa pela vulgaridade, a africanizar nossas canções populares e expulsar o povo de pura cepa em proveito da imigração extraeuropeia".

Em março de 2024, a Liga Internacional contra o Racismo e o Antissemitismo (Licra) e a ONG SOS Racisme denunciaram estas publicações ao Ministério Público de Paris, e este pediu uma investigação ao Escritório Central de Luta contra os crimes de ódio e ódio online (OCLCH).

Em 20 de março a cantora também denunciou o caso.