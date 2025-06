Museu Nacional de Antropologia do México vence o prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia

O museu foi fundado em 1940, após a transferência de parte do acervo do então Museu Nacional de Arqueologia, História e Etnografia para o Castelo de Chapultepec e seu famoso edifício atual foi inaugurado em 1964.

As 20 salas do museu, cujo objetivo é divulgar as coleções arqueológicas e etnográficas mais importantes do México - com 30.000 metros quadrados dedicados à exposição -, receberam no ano passado um recorde de mais de três milhões de visitantes.

