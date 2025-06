'Não é não', diz promotora em julgamento contra Harvey Weinstein

O produtor de clássicos como "Pulp Fiction" e "Shakespeare Apaixonado" já foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão pela agressão sexual a Haley e pelo estupro de Mann, mas um tribunal de apelações anulou esse processo e a sentença por defeitos de forma e ordenou a realização de um novo julgamento.

Weinstein, doente e em cadeira de rodas, atualmente está preso cumprindo outra pena de 16 anos, imposta por um tribunal de Los Angeles, também por agressão sexual.

O réu não se pronunciou no novo julgamento, mas seus advogados esperam que, oito anos após as primeiras acusações e com a nova realidade política nos Estados Unidos, o clima atual seja mais favorável para seu cliente.

Segundo seu advogado Arthur Aidala, Weinstein foi mais vítima das ambições de suas acusadoras, que utilizaram "sua beleza e seus encantos" para seduzi-lo e alcançar suas aspirações profissionais.

A prova desta teoria - com forte nuance machista - seria que todas mantiveram contato com o magnata após as supostas agressões.

"Todas mantiveram" as relações com ele porque "sabiam que precisavam estar do lado dele", respondeu Blumberg. "Temiam as represálias" do então poderoso produtor, conhecido em Hollywood por fazer e destruir carreiras.