ONU denuncia decisão 'deliberada' de Israel de privar habitantes de Gaza 'dos meios para sobreviver'

A GHF começou suas operações há uma semana, mas a ONU e os principais grupos de ajuda se negaram a cooperar com ela devido à preocupação de que foi criada para atender objetivos militares israelenses.

Enquanto isso, a ONU considera a ajuda permitida em Gaza precária, depois que Israel suspendeu parcialmente um bloqueio total de mais de dois meses.

"Devemos poder fazer nosso trabalho: temos as equipes, o plano, os suprimentos e a experiência", enfatizou Fletcher.

"Abram as passagens, todas elas. Deixem a ajuda que salva vidas passar em grande escala, em todas as direções. Suspendam as restrições sobre com o que e com quanta ajuda podemos entrar".

"Garantam que nossos comboios não sejam retidos por atrasos e negações. Libertem os reféns. Implementem o cessar-fogo", pediu Fletcher, que também coordena a ajuda de emergência.

