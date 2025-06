ONU e vários países pedem respeito ao direito humanitário após ataque a comboio no Sudão

A ONU, a União Africana, os Estados Unidos e outros países exortaram, nesta quarta-feira (4), as partes beligerantes no Sudão a respeitarem o direito humanitário, três dias depois de um ataque contra um comboio humanitário que deixou cinco mortos.

Desde abril de 2023, o Sudão é cenário de uma guerra civil que envolve as tropas do chefe do Exército, Abdel Fattah al Burhan, e as de seu antigo imediato Mohammed Hamdan Daglo, que lidera as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar.

Em um comunicado conjunto, Estados Unidos, Suíça, Egito, Arábia Saudita, bem como a ONU e a União Africana (UA) "apressaram-se a reafirmar que o direito humanitário internacional deve ser plenamente respeitado".