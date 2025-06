Onze mortos na Índia em tumulto após chegada de equipe de críquete

Um fotógrafo da AFP no local viu pessoas pisoteadas dentro da maré humana.

Imagens de televisão mostraram policiais carregando crianças aparentemente desmaiadas para longe da multidão.

Os fãs de críquete estavam presentes para comemorar com os membros da equipe Royal Challengers Bengaluru após a sua vitória contra Punjab Kings em uma final tensa da Primeira liga da Índia de críquete, na terça-feira à noite.

Os incidentes deste tipo são frequentes em eventos multitudinários na Índia, como os festivais religiosos, devido a uma má gestão de multidão e falhas em questão de segurança pública.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, durante uma congregação religiosa hindu.

