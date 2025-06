Operação desativa bombas da Segunda Guerra Mundial em cidade alemã

Três bombas da Segunda Guerra Mundial, descobertas no centro de Colônia, no oeste da Alemanha, foram desativadas com sucesso nesta quarta-feira (4) durante a maior operação desse tipo na cidade, onde mais de 20 mil pessoas foram evacuadas.

"Apesar do enorme desafio, tudo foi feito sem problemas", disse o prefeito da cidade de mais de um milhão de habitantes.

Esta foi a "operação mais importante" desse tipo em Colônia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, afirmou a prefeitura.